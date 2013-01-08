Доработка дизайна сайта

Александр, вы знаете заказчик, скажу одно отзыв я беру предоплату 50% выполнил дизайн - потом оказалось не то прошло куча времени строго прошло месяц, человек постоянно пропадает, переписка вся имеется, и в ней видно что человек не серьезный , пропадает, и не выходит на связь в итоге чтобы получить свои обещанные средства мне пришлось звонить постоянно и человек не брал телефон. По этому Александр зря вы тут написали отзыв вы как бы не правы полностью... Причем то что в деталях в начале проекта обсуждалось все имеется переписка и т.д. И говорилось что человек, после 10 дней правки платные в итоге я согласился исправить все и он сказал хорошо. Сделал все понравилось, потом начал звонить и т.д. он не отвечал морозился потом меня завтраками кормил что да мы оплатим и т.д. и опять пропадал безвести по этому не стоит у это заказчика заказывать ОН НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ И НЕ ПЛАТИТ.