Доработка дизайна сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки219 просмотров

Необходимо доработка существующего сайта . Дизайн страниц и навигация по сайту. Все в фотошопе. Доработать нужно 15 страниц. Срок реализации- 10 дней.

11 лет назад
alexm2
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад
$250
10 дней
Прошу всех пострадавших от действий этого человека связаться со мной, для дальнейшего разбирательства с ним. Он берет предоплату 50%, не выполняет четко работу, не уточняет, что от него хотят, а потом еще и начинает угрожать грязными публикация в интернете. Для оплаты он "Константин" предоставляет номер кредитной карточки некой Клюшник Марины Анатольевны, с его слов это его будущая жена. В общем так, предложение Все кто пострадал от действий этого человека, свяжитесь со мной, через личку. Нужно подготовить заявление в правоохранительные органы. С 8.01.2013 этим как раз займется наш адвокат. Все расходы связанные с подготовкой обращения в милицию и налоговую наша компания берет на себя. Для нас важно, что бы это было заявление от нескольких реально пострадавших лиц от действий этого человека. Будьте очень осторожны с этим человеком, в его действиях прослеживается мелкое мошенничество.
Александр, вы знаете заказчик, скажу одно отзыв я беру предоплату 50% выполнил дизайн - потом оказалось не то прошло куча времени строго прошло месяц, человек постоянно пропадает, переписка вся имеется, и в ней видно что человек не серьезный , пропадает, и не выходит на связь в итоге чтобы получить свои обещанные средства мне пришлось звонить постоянно и человек не брал телефон. По этому Александр зря вы тут написали отзыв вы как бы не правы полностью... Причем то что в деталях в начале проекта обсуждалось все имеется переписка и т.д. И говорилось что человек, после 10 дней правки платные в итоге я согласился исправить все и он сказал хорошо. Сделал все понравилось, потом начал звонить и т.д. он не отвечал морозился потом меня завтраками кормил что да мы оплатим и т.д. и опять пропадал безвести по этому не стоит у это заказчика заказывать ОН НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ И НЕ ПЛАТИТ.

Заявки фрилансеров

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Нужен дизайн для сайта prudovoy.ru (интернет-магазин) - главной страницы + внутренняя

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработать два изображения для сайта

    $40

    Добрый день! Мы меняем дизайн у сайта. Есть шаблон: http://avtobanya-seversk.ru/avtobanya.htm. Сейчас нужно поменять две картинки в пунтках: Автомойка, Пто. Пылесос нужно заменить на картинку с колесом в тазике, колесо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    Нужно доработать дизайн сайта www.stavparts.co.uk сделанного на основе Opencart. Прилагаю файл с задачей которую нужно сделать.

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы личного кабинета

    Необходимо нарисовать дизайн (*по возможности и натянуть - за отдельную плату) главной страницы личного кабинета типа интернет магазина. Из того, что должно быть обязательно отображено: мой баланс мой аккаунт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Нужен стильный дизайн для главной страницы сайта. Сайт создается для проведения видео-конкурса. Название конкурса в переводе на русский - Новогодний волчек (юла). Надо обыграть название в ярком заметном визуале на странице. ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта микрофинансовой организации

    Требуется дизайн сайта микрофинансовой организации. Логотип есть, также есть концепция в виде блоков разбивки элементов сайта. Хотелось бы видеть стильный и современный дизайн. Элементов отрисовки не так много - дизайн не должен ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн интернет магазина

    $1000

    rintintin.ru Требования к дизайну: Сохранение фирменного стиля, узнаваемых элементов (логотипа, Собака+кошка) Дизайн под стандартную сетку bootstrap (Адаптивный дизайн) 1170px Над чем нужно работать: Требуется проработка всех ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Здравствуйте дизайнеры. Пока требуется отрисовать главную страницу интернет магазина футболок. Есть полное тех задание. вышлю исполнителю

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад