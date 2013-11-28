Нужен дизайн и верстка лицевой страницы. Сделать более призентабельной, при этом сохранив простоту и адаптивность. Цена 10$. ineedscore.com
Дизайн сайта микрофинансовой организации
Требуется дизайн сайта микрофинансовой организации.
Логотип есть, также есть концепция в виде блоков разбивки элементов сайта.
Хотелось бы видеть стильный и современный дизайн. Элементов отрисовки не так много - дизайн не должен быть грузным.
На главной планируется большой слайдер с несколькими баннерами (с УТП), форма подачи заявки, карта точек продаж и т.д.
Стилистика - hi-tech, модерн.
Требуется дизайн главной и шаблона внутренних страниц. В целом, шапка внутренних такая же как у главной. Помимо этого требуется лендинг для лидогенерации и контекста - с меньшим число отвлекающих элементов.
В заявке пишите цену и сроки. срок в неделю или чуть больше устроит. Выбирать будем по портфолио, а не по цене, но без цены заявку рассматаривать тоже нельзя. Пишите примерную цену, потом её можно скорректировать.
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