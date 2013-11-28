Дизайн лендинга постельного белья

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок213 просмотров

Необходимо сделать лендинг для постельного белья. Один бренд, один материал, примерно 30 расцветок. Направленность - новогодний подарок. Более подробно с исполнителем. Жду предложений, предоплату не делаю, можем через безопасную сделку.

11 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

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