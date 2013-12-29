Нужно разработать дизайн одностраничного сайта. Подробные материалы и описание вышлю на е-мейл тех, чьи работы понравятся. Для понимания тематики задания, с которой нужно будет работать, наберите в Картинках Гугла ...
Дизайн нового сайта агентства
Точнее их необходимо 5 но начнем с одного, для Кировоградской области, и города Кировограда. Первые сайты уже сделали, вот пример Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/ , Львов http://shurl.pp.ua/ep7wb9h/
Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Xxxxxxxxx агентство "Частный xxxxxx Кировоград"" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) обязательно чтоб не схожие.
Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.
Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.
Также оставить место(добавить):
1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/
2. Перечня городов Кировоградской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=14 102 населенных пунктов
3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, первых 6 услуг, но в меню оставить ссылку "услуги".
Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные. Потому от Вас нужен дизайн лишь одной страницы - главной. От Вас нужен только файл PSD
Жду ответы на такие вопросы:
1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)
2. Сроки выполнения
3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.
Выбранный исполнитель
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