Дизайн нового сайта агентства

Точнее их необходимо 5 но начнем с одного, для Кировоградской области, и города Кировограда. Первые сайты уже сделали, вот пример Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/ , Львов http://shurl.pp.ua/ep7wb9h/

Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Xxxxxxxxx агентство "Частный xxxxxx Кировоград"" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) обязательно чтоб не схожие.

Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.

Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.

Также оставить место(добавить):

1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/

2. Перечня городов Кировоградской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=14 102 населенных пунктов

3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, первых 6 услуг, но в меню оставить ссылку "услуги".

Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные. Потому от Вас нужен дизайн лишь одной страницы - главной. От Вас нужен только файл PSD

Жду ответы на такие вопросы:

1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)

2. Сроки выполнения

3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.