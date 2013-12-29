Дизайн нового сайта агентства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок221 просмотр

Точнее их необходимо 5 но начнем с одного, для Кировоградской области, и города Кировограда. Первые сайты уже сделали, вот пример Запорожье http://shurl.pp.ua/7m3vh5y/ , Днепропетровск http://shurl.pp.ua/k5z3bvd/ , Харьков http://shurl.pp.ua/454myn5/ , Львов http://shurl.pp.ua/ep7wb9h/

Структура сайта будет как http://shurl.pp.ua/evtk737/ только с другим названием "Xxxxxxxxx агентство "Частный xxxxxx Кировоград"" , соответственно под другими флагами(другим дизайном) обязательно чтоб не схожие.

Местами переставлять разделы и меню можно, но убирать ничего не нужно, их будут заполнять другой похожей информацией.

Деятельность серьезная, потому никакой мультяшности, серьезный выдержанный сайт, чтоб располагал доверием.

Также оставить место(добавить):

1. для модуля на всех страницах сайта, чтоб там чередовались при перезагрузки страницы по кругу отзывы http://shurl.pp.ua/xdd9s4h/

2. Перечня городов Кировоградской области, в которых предоставляются услуги http://www.ua.all.biz/guide-cities?region=14 102 населенных пунктов

3. Перечень услуг ( http://shurl.pp.ua/ckzrh9d/ ) вывести на главную страницу, первых 6 услуг, но в меню оставить ссылку "услуги".

Дизайн внутренних страниц сайта должен быть как и главная страница, однотипные. Потому от Вас нужен дизайн лишь одной страницы - главной. От Вас нужен только файл PSD

Жду ответы на такие вопросы:

1. Стоимость в долларах. Плачу через WMZ(вебмани) (цены прошу минимальные, если хороший дизайн, еще работ понадобится много для других сайтов)

2. Сроки выполнения

3. Желательно ориентир на что будет похожий будущий сайт.

11 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vilven
Наталя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$75
3 дня
Одно удовольствие работать с Натальей, легко ловит пожелания клиента и с такой же легкостью реализует в работе Работой доволен, надеюсь еще сработаться.
Очень хороший заказчик. Четко и понятно говорит о том что ему нужно. Оплачивает все сразу без задержек, а что еще нужно дизайнеру. Довольна сотрудничеством на все 100.

Заявки фрилансеров

Vilven
Наталя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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