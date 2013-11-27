Нарисовать лендинг

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок218 просмотров

Нужен хороший дизайнер который рисует продающиеся лединги

который будет участвовать в разработке и тоже давать советы

а не просто бездушно ставить блоки

если сработаемся , дальше будут еще 3

Тематика средства для похудение

Бюджет на один 150-200$

11 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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