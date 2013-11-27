Нарисовать лендинг

Нужен хороший дизайнер который рисует продающиеся лединги

который будет участвовать в разработке и тоже давать советы

а не просто бездушно ставить блоки

если сработаемся , дальше будут еще 3

Тематика средства для похудение

Бюджет на один 150-200$