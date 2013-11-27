Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество.

Что Мы можем дать:

- з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом);

- работу в крутой команде молодых амбициозных ребят;

- максимальную прокачку и рост в своей сфере;

Что требуется от Вас:

- местонахождение в городе Москва;

- портфолио (которое Мы сможем по достоинству оценить);

- не лениться, любить свое дело и выполнять его максимально хорошо!!

Присылайте портфолио и небольшой рассказ о себе в личное сообщение или на почту.