Требуется Web-дизайнер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок194 просмотра

Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество.

Что Мы можем дать:

- з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом);

- работу в крутой команде молодых амбициозных ребят;

- максимальную прокачку и рост в своей сфере;

Что требуется от Вас:

- местонахождение в городе Москва;

- портфолио (которое Мы сможем по достоинству оценить);

- не лениться, любить свое дело и выполнять его максимально хорошо!!

Присылайте портфолио и небольшой рассказ о себе в личное сообщение или на почту.

11 лет назад
design-events
Павел 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для компании

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта. Задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся. Указывайте вашу среднюю стоимость и сроки, так же email куда можно будет выслать задание.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прорисовать страницу раздела

    $15

    Сайт http://www.ozon.com.ua/ Страница раздела, на примере которой нужно отрисовать вид: http://www.ozon.com.ua/spec/rabochiy-kostyum-bryuki-i-kurtka/ Главное в виде раздела: 1) Главное свойство товара - Есть в наличии / Изготовление заказа 20 раб дней ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Украсить шапку сайта к НГ

    Требуется добавить новогодние элементы в шапку сайта, чтобы это было стильно, солидно и не перегружало визуально. Убедительная просьба сразу указывать стоимость работ!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание Landing-page

    Мы предоставляем вам полную структуру лэндинга: надписи и заголовки, блоки, тексты, в каком порядке относительно друг друга они располагаются. От вас же нужно подобрать качественные, атмосферные картинки, красиво расположить блоки относительно друг друга, подобрать шрифты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн макет для центра косметологии и л. эпиляции

    $530

    Разработка дизайна для сайта компании которая занимается предоставлением услуг в сфере косметологии.(процедуры) и эпиляции. (процедуры Шугаринг * эпиляции, лазерной эпиляции), так же на страницах сайта будет размещена косметическая линия GIGI — профессиональная косметика, Израиль ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Заглушка для сайта

    Нужна заглушка для сайта компании по Разработке игр STF (see the future) Games которая будет иметь: Фоновое изображение Логотип Блок с изображением "Сайт в разработке" И визуально симпатичный блок с ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад