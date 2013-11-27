подробности в брифе
Требуется Web-дизайнер
Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество.
Что Мы можем дать:
- з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом);
- работу в крутой команде молодых амбициозных ребят;
- максимальную прокачку и рост в своей сфере;
Что требуется от Вас:
- местонахождение в городе Москва;
- портфолио (которое Мы сможем по достоинству оценить);
- не лениться, любить свое дело и выполнять его максимально хорошо!!
Присылайте портфолио и небольшой рассказ о себе в личное сообщение или на почту.
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