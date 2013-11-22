design-events

Павел design-events

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Программирование на Wordpress. Адаптивная верстка

    $500

    Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию "расскажи друзьям ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование на Wordpress. Адаптивная вёрстка

    Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию авторизации через соц. сети ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник Интернет-маркетолога

    $2500

    Срочно ищем помощника интернет-маркетолога! Кто мы такие и что мы делаем: - Мы агентство интернет-маркетинга. - Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Web-дизайнер

    $2500

    Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество. Что Мы можем дать: - з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом); - работу в крутой команде молодых ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется SMM-специалист

    $1000

    Открыта вакансия SMM-специалиста в крупной маркетинговой компании! Все, кто увлекается SMM, хочет вырасти в этой сфере, не ленится и делает свое дело максимально качественно и с интересом – напишите нам вместе ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перепрограммировать cms

    Необходимо перепрограммировать любую удобную и беслплатную cms следующим образом: -убрать абсолютно все кроме каталога, должна быть элементарная товарная сетка с фотографией и ценой, при нажатии всплывает поп-ап окно в котором фото+ небольшое ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется опытный Интернет-Маркетолог

    $2500

    Кто нам нужен? - Тот, кто отлично разбирается в интернет-маркетинге и веб-аналитике. - Тот, кто сможет общаться с клиентами, выявлять их потребности и потребности целевой аудитории их компании. - Тот, ...

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется опытный Менеджер интернет-проектов

    $2500

    Кто нам нужен? - Тот, кто отлично разбирается в интернет-маркетинге и веб-аналитике. - Тот, кто сможет общаться с клиентами, выявлять их потребности и потребности целевой аудитории их компании. - ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Web-дизайнер

    $2500

    Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество в Москве! Что Мы можем предложить: - з/п от 50000 в месяц (с последующим ростом); (P.S. – з/п условно "ОТ") ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик Landing Page

    $100

    Требуется верстальщик на постоянное и длительное сотрудничество. Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator. Требования: Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $130

    Требуется крутой веб-дизайнер для креативного проекта! Необходимо нарисовать дизайн страницы в которой заголовок "Все ваши клиенты у нас" будет состоять из букв вырезанных из журналов, как в фильмах, когда похитители оставляли ...

    HTML
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик Landing Page

    $30

    Требуется верстальщик на длительное сотрудничество. Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator. Требования: Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator (http://lpgenerator.ru/) Сервис представляет из ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение товаром интернет-магазина часов

    $50

    Требуется наполнить каталог интернет-магазина часов http://fashion-watch.ru. Движок Simpla. Нужно заполнить поля характеристик, мини-описание и добавить фотографии, которые нужно обрезать по краям, чтобы не оставалось много фона, примерно по 1-2 мм с каждой стороны.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад