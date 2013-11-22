design-events

Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию "расскажи друзьям ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию авторизации через соц. сети ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Срочно ищем помощника интернет-маркетолога! Кто мы такие и что мы делаем: - Мы агентство интернет-маркетинга. - Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через ...Управление проектами5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество. Что Мы можем дать: - з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом); - работу в крутой команде молодых ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Открыта вакансия SMM-специалиста в крупной маркетинговой компании! Все, кто увлекается SMM, хочет вырасти в этой сфере, не ленится и делает свое дело максимально качественно и с интересом – напишите нам вместе ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
SMM специалист! Если твое призвание SMM, и ты готов творить, то твое место среди нас! Ищем в команду молодых и амбициозных, проживающих в Москве и МО! Гарантируем ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перепрограммировать любую удобную и беслплатную cms следующим образом: -убрать абсолютно все кроме каталога, должна быть элементарная товарная сетка с фотографией и ценой, при нажатии всплывает поп-ап окно в котором фото+ небольшое ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Кто нам нужен? - Тот, кто отлично разбирается в интернет-маркетинге и веб-аналитике. - Тот, кто сможет общаться с клиентами, выявлять их потребности и потребности целевой аудитории их компании. - Тот, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Кто нам нужен? - Тот, кто отлично разбирается в интернет-маркетинге и веб-аналитике. - Тот, кто сможет общаться с клиентами, выявлять их потребности и потребности целевой аудитории их компании. - ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2500
Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество в Москве! Что Мы можем предложить: - з/п от 50000 в месяц (с последующим ростом); (P.S. – з/п условно "ОТ") ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется верстальщик на постоянное и длительное сотрудничество. Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator. Требования: Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $130
Требуется крутой веб-дизайнер для креативного проекта! Необходимо нарисовать дизайн страницы в которой заголовок "Все ваши клиенты у нас" будет состоять из букв вырезанных из журналов, как в фильмах, когда похитители оставляли ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется верстальщик на длительное сотрудничество. Наша компания занимается созданием целевых страниц (Landing Page) на платформе LPgenerator. Требования: Верстка должна производиться под онлайн-редактор целевых страниц LPgenerator (http://lpgenerator.ru/) Сервис представляет из ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется наполнить каталог интернет-магазина часов http://fashion-watch.ru. Движок Simpla. Нужно заполнить поля характеристик, мини-описание и добавить фотографии, которые нужно обрезать по краям, чтобы не оставалось много фона, примерно по 1-2 мм с каждой стороны.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад