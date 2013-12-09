Нахожусь в поиска менеджера для интернет проектов. Мне нужен помощник, который будет принимать от меня задание на изготовление лендинга или сайта, составлять краткое ТЗ для моей команды исполнителей, если нужно ...
Помощник Интернет-маркетолога
Срочно ищем помощника интернет-маркетолога!
Кто мы такие и что мы делаем:
- Мы агентство интернет-маркетинга.
- Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через интернет.
- Мы разрабатываем посадочные страницы, настраиваем рекламу, внедряем офлайновые методы обработки клиентов, следим за веб-аналитикой и максимально увеличиваем ключевые показатели всей системы.
Кто нам нужен:
- Тот, кто хочет максимально быстро развиваться в сфере интернет-маркетинга.
- Тот, кто любит свое дело и готов работать всегда и везде.
- Тот, кто не хочет сидеть в офисе с 9 до 6 и от безделья ждать конца рабочего дня – мы работаем много, лентяи нам не нужны.
Что мы можем предложить:
- Работу в крутой команде молодых профессионалов, которые развиваются семимильными шагами.
- Заработную плату от 30 000 до бесконечности (все зависит от вашего стремления и упорства).
- Максимальный личностный, профессиональный и карьерный рост.
Что нужно будет делать:
- вместе с командой создавать маркетинговую стратегию для клиентов.
- разрабатывать прототипы посадочных страниц (landing page).
- составлять ТЗ для исполнителей (дизайнеры, верстальщики, копирайтеры, директологи) и следить за их работой.
- следить за аналитикой показателей, проводить сплит-тестирование и повышать конверсию посадочных страниц.
Что вы должны уметь:
- Хорошо разбираться в интернет-маркетинге.
- Немного разбираться в веб-аналитике, немного разбираться в юзабилити.
- Определять целевую аудиторию и ее потребности.
- Грамотно составлять ТЗ и контролировать работу исполнителей(дизайнеров, верстальщиков, копирайтеров и т.д.).
- Разрабатывать простейшие прототипы сайтов.
- Разбираться в основах оптимизации конверсии сайтов.
Интересно? Тогда пиши на почту краткий рассказ, почему мы должны взять именно тебя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется поддержка, доработка и правка сайта на CakePHP. Редактирование и правка в маленьких объемах требуется в течении суток. Сайт ansa тчк ее Указывайте пожалуйста стоимость часа работы. Оплата - сдельщина.Закрыт11 лет назад
На данный момент времени есть сырой сервис, имеющий узкий функционал. Для его продвижения набросали сайт, но он тоже не супер. В итоге решили, что нужно сервис продвигать дальше, но и параллельно добавить разной рекламы от ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать план монетизации сайта: http://www.miltonerickson.ru/ Оплата СТРОГО YANDEX DENGIУправление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта. Информация по интернет-магазину во вложении. Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix ...Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо навести порядок среди RSS каналов Требуется – подобрать новые качественные, и проверить и структурировать старый список RSS каналов.Закрыт11 лет назад
- $1000
Требуется hr для активного и пассивного поиска русскоязычных сотрудников для удаленной работы в СНГ. Требования: 1. Опыт работы hr не обязателен. ...Закрыт11 лет назад
- $1000
В связи с расширением требуется кандидат с ярко выраженным желанием научиться руководить созданием сложный высококачественных IT проектов различного уровня сложности – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений. Возраст от 21 до 30 лет. ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и ...Управление проектами9 заявокЗакрыт11 лет назад