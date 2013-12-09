Помощник Интернет-маркетолога

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок203 просмотра

Срочно ищем помощника интернет-маркетолога!

Кто мы такие и что мы делаем:

- Мы агентство интернет-маркетинга.

- Мы выстраиваем комплексную систему продаж и привлечения клиентов через интернет.

- Мы разрабатываем посадочные страницы, настраиваем рекламу, внедряем офлайновые методы обработки клиентов, следим за веб-аналитикой и максимально увеличиваем ключевые показатели всей системы.

Кто нам нужен:

- Тот, кто хочет максимально быстро развиваться в сфере интернет-маркетинга.

- Тот, кто любит свое дело и готов работать всегда и везде.

- Тот, кто не хочет сидеть в офисе с 9 до 6 и от безделья ждать конца рабочего дня – мы работаем много, лентяи нам не нужны.

Что мы можем предложить:

- Работу в крутой команде молодых профессионалов, которые развиваются семимильными шагами.

- Заработную плату от 30 000 до бесконечности (все зависит от вашего стремления и упорства).

- Максимальный личностный, профессиональный и карьерный рост.

Что нужно будет делать:

- вместе с командой создавать маркетинговую стратегию для клиентов.

- разрабатывать прототипы посадочных страниц (landing page).

- составлять ТЗ для исполнителей (дизайнеры, верстальщики, копирайтеры, директологи) и следить за их работой.

- следить за аналитикой показателей, проводить сплит-тестирование и повышать конверсию посадочных страниц.

Что вы должны уметь:

- Хорошо разбираться в интернет-маркетинге.

- Немного разбираться в веб-аналитике, немного разбираться в юзабилити.

- Определять целевую аудиторию и ее потребности.

- Грамотно составлять ТЗ и контролировать работу исполнителей(дизайнеров, верстальщиков, копирайтеров и т.д.).

- Разрабатывать простейшие прототипы сайтов.

- Разбираться в основах оптимизации конверсии сайтов.

Интересно? Тогда пиши на почту краткий рассказ, почему мы должны взять именно тебя.

11 лет назад
design-events
Павел 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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