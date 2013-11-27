Поддержка сайта на Framework CakePHP.

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Требуется поддержка, доработка и правка сайта на CakePHP. Редактирование и правка в маленьких объемах требуется в течении суток.

Сайт ansa тчк ее Указывайте пожалуйста стоимость часа работы. Оплата - сдельщина.

11 лет назад
multiansa
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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