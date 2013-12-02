Помощник руководителя проектов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок270 просмотров

В связи с расширением требуется кандидат с ярко выраженным желанием научиться руководить созданием сложный высококачественных IT проектов различного уровня сложности – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений. Возраст от 21 до 30 лет.

На первом этапе вы будете помогать мне руководить созданием различных проектов, в основном внутрикорпоративной направленности. Если хорошо себя покажете, то вы будете вести проекты самостоятельно, соответственно, будете больше получать.

Вы вполне можете быть студентом старших курсов, но только вечернего отделения или заочником. Должны проживать в Санкт-Петербурге.

Условия работы:

- постоянная работа, иногда встречи в офисе компании или встречи с клиентами.

- оплата почасовая

- относительно свободный график. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи, а не присутствие с 10 до 18 в каком-то месте.

- работа над крупными корпоративными проектам в команде профессионалов.

Требования:

- какой-нибудь опыт работы в IT и в принципе наличие интереса в этой сфере. Пишите даже если у вас нет опыта, но вы хотите научиться руководить проектами в данной сфере.

– адекватность, ответственность.

– высокий уровень грамотности .

- крайне желателен высокий уровень владения немецким или английским языком.

– внимание к деталям, желание писать детализированные ТЗ и прочую документацию.

– вы должны жить в Питере.

- вы можете быть студентом старших курсов.

11 лет назад
milkerbell
Мила 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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