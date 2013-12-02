Требуется hr для поиска персонала

Требуется hr для активного и пассивного поиска русскоязычных сотрудников для удаленной работы в СНГ.

Требования:

1. Опыт работы hr не обязателен.

2. Высокая адекватность и ответственность.

3. До 30 лет.

Условия работы:

1. Почасовая оплата

2. Задачи ставятся и уточняются в редмайне.

3. График свободный, загрузка порядка 3-4 часов в день.

4. Необходимо проводить первое краткое (5-10 минут) собеседование по скайпу на предмет выявления адекватных сотрудников. То есть проводить первичный отсев.

5. Периодически необходимо обсуждать вопросы по скайпу или по телефону. Стоимость связи оплачивается.

Перспектива:

Построение отдельного направления связанного с it рекрутингом.

Прошу обязательно написать в проект:

1. Какой у вас опыт в этой или других областях, а почему вы подходите на эту работу.

2. Где вы живете.

3. Какова стоимость часа работы.