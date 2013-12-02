Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и ...
Требуется hr для поиска персонала
Требуется hr для активного и пассивного поиска русскоязычных сотрудников для удаленной работы в СНГ.
Требования:
1. Опыт работы hr не обязателен.
2. Высокая адекватность и ответственность.
3. До 30 лет.
Условия работы:
1. Почасовая оплата
2. Задачи ставятся и уточняются в редмайне.
3. График свободный, загрузка порядка 3-4 часов в день.
4. Необходимо проводить первое краткое (5-10 минут) собеседование по скайпу на предмет выявления адекватных сотрудников. То есть проводить первичный отсев.
5. Периодически необходимо обсуждать вопросы по скайпу или по телефону. Стоимость связи оплачивается.
Перспектива:
Построение отдельного направления связанного с it рекрутингом.
Прошу обязательно написать в проект:
1. Какой у вас опыт в этой или других областях, а почему вы подходите на эту работу.
2. Где вы живете.
3. Какова стоимость часа работы.
Заявки фрилансеров
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