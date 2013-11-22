Администратор на форум

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт8 заявок325 просмотров

На крупный форум требуется Администратор на постоянной основе

Основная задача, общая для всех: популяризация разделов, создание комфортной обстановки, работа с модераторами. Здоровый юмор приветствуется.

От 35 лет. Опыт работы не менее 3-х лет. Коммуникабельный, ответственный, энергичный. Если это про Вас, ждем резюме

11 лет назад
Apple
Пауль 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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