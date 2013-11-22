Администратор на форум

На крупный форум требуется Администратор на постоянной основе

Основная задача, общая для всех: популяризация разделов, создание комфортной обстановки, работа с модераторами. Здоровый юмор приветствуется.

От 35 лет. Опыт работы не менее 3-х лет. Коммуникабельный, ответственный, энергичный. Если это про Вас, ждем резюме