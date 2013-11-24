Требуется администратор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт12 заявок326 просмотров

Для нового интернет-портала требуется администратор на постоянной основе

в обязанности входит:

1) Единовременные изменения на сайте:

- Изменение текста, шрифта и картинки на главной странице

- Перенос на другой хостинг

- Добавления счетчика посещаемости

2) Администрирование

- Добавление новостей и прочей информации в соответствующие разделы

- Модерация отзывов

- Ведение групп в соц. сетях

- Работа с платежными системами

- Решение прочих проблем, которые могу возникнуть в процессе работы

Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте в заявке желаемый гонорар и опыт работы. Все подробности будут обсуждаться с кандидатом индивидуально.

11 лет назад
Sergey47
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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