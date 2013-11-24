Требуется креативный человек для администрирования групп в социальных сетях (всего 4 группы). Нужно активно общаться с участниками групп, ежедневно постить информацию о ювелирных салонах "16 Карат"(группы этого салона).
Требуется администратор
Для нового интернет-портала требуется администратор на постоянной основе
в обязанности входит:
1) Единовременные изменения на сайте:
- Изменение текста, шрифта и картинки на главной странице
- Перенос на другой хостинг
- Добавления счетчика посещаемости
2) Администрирование
- Добавление новостей и прочей информации в соответствующие разделы
- Модерация отзывов
- Ведение групп в соц. сетях
- Работа с платежными системами
- Решение прочих проблем, которые могу возникнуть в процессе работы
Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте в заявке желаемый гонорар и опыт работы. Все подробности будут обсуждаться с кандидатом индивидуально.
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