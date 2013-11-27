Создание статьи в Wikipedia

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен1 заявка164 просмотра

Необходимо разместить научную статью в русскоязычном сегменте Wikipedia. Срок размещения - 2\3 дня. По возможности, дальнейшее сопровождение проекта: размещение ссылок на статью в других статьях Wikipedia, защита проекта при ее публичном обсуждении, настройка поиска по официальному сайту русскоязычной Wikipedia.

11 лет назад
press_realist
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
3 дня
Моя благодарность Дмитрию. Очень профессионально и оперативно. Статья адаптирована и размещена, ссылки представлены. Благодарю!
Положительный заказчик. Хорошая коммуникация. Быстрая оплата. Мои рекомендации к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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