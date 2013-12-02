Личный помощник руководителя

Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и расширения сферы ответственности до ведения и развития отдельного проекта.

Основные обязанности:

Проверять своевременность и полноту исполнения задач сотрудниками

Напоминать о запланированных задачах

Собирать необходимую информацию о статусе выполняемых задач и заполнять соответствующие документы.

Планирование задач на день

Выполнение других поручений.

Требования:

высокая ответственность, способность держать в фокусе несколько процессов одновременно, самостоятельность.

Условия:

оклад 10000 +%, в общей сложности оклад 15-20 тыс. рублей.

Возможен рост - есть много направлений, которые можно развивать.