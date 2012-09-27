Shubhatma

Александр Афанасьев Shubhatma

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощник по техническим вопросам

    Ищу удаленного технического помощника. Компания Рус-фундамент (санкт-петербург).  [b]Требования:  [/b]- Знания базовых техник верстки, css, js. В идеале - умение верстать самостоятельно. - навыки работы в crm системах - понимание основ дизайна и способность отличить плохой дизайн и типографику от ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressCSSБитриксПравки на сайтСайт на Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по seo на продвижение проекта

    $500

    Частичная занятость. Проект: zapomnivse.ru - развитие памяти, ускоренное изучение английского, текстов, слов. Требования к исполнителю: наличие кейсов по продвижению вч запросов и низкочастотников, а также достижения по объему трафика по проектам и стоимость одного ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Трафик менеджер на постоянную работу

    $5000

    Обязанности: Выполнение месячного плана по привлечению не менее 10 000 подписчиков (тематика: ускоренное изучение английских слов, развитие памяти) - есть готовые страницы с высокой конверсией, протестированная воронка продаж. Анализ источников трафика по конверсии и окупаемости Повышение конверсии посадочных страниц, ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Личный помощник руководителя

    Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и ...

    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет- маркетолог

    Интернет маркетолог Зарплата: от 30 000 до 80 000 руб. (оплата по результатам собеседования) Формат работы: в офисе в Москве или удаленно в любом городе Требования: умение быстро учиться аналитическое мышление ответственность за результат опыт работы с Analytics и Яндекс Метрикой. ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натягивание верстки на Joomla, выполнение SEO ТЗ

    Нужно аккуратно выполнить указанные работы. Возможно постоянное сотрудничество. ТЗ находится по этому адресу. https://docs.google.com/document/d/1sD5-Ur5_tt8LhZtDWPmnDA9nscpPacAgNz4qZ3qoMJg/edit?usp=sharing А также необходимо создание каталога (во вложении) с возможностью сортировки товара по тегам. сайт photomozaic.ru Главный критерий - СТРОГОЕ соблюдение сроков. В противном ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страницы

    Нужно аккуратно сверстать страницу во вложении. Возможно постоянное сотрудничество. Требования - назначенные вами сроки строго соответствуют реальности, иначе сотрудничество станет последним. Качество работы, отсутствие багов. Страница будет в двух вариантах - основная и seo ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание каталога на joomla 2.5 + верстка

    $500

    1. Нужно сделать каталог на сайт http://photomozaic.ru/ как указано во вложении. Сейчас на сайте вот такая форма заказа http://www.photomozaic.ru/price-and-order. Нужно сделать новый каталог, и и посетитель будет переходить в форму заказа только при нажатии ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта с уже готовой версткой на Joomla

    $500

    Описание задачи находится здесь https://docs.google.com/document/d/13UaxVObMw9rg2LBPYwuhptHcr9h-eTIxm-M0MCQsuQ8/edit Есть готовая верстка, нужно сделать остальные работы для запуска сайта. Нужно оценить по времени и стоимости первый и второй этап. Срок реализации первого этапа - не дольше 7 дней (лучше - еще ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
10 баллов
11 лет назад
Верстка страницы
Доволен сотрудничеством. Задача поставлена внятно, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного заказчика!
Отличная работа! Все по макету и в срок, с минимальными правками.
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