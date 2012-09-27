Ищу удаленного технического помощника. Компания Рус-фундамент (санкт-петербург). [b]Требования: [/b]- Знания базовых техник верстки, css, js. В идеале - умение верстать самостоятельно. - навыки работы в crm системах - понимание основ дизайна и способность отличить плохой дизайн и типографику от ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Частичная занятость. Проект: zapomnivse.ru - развитие памяти, ускоренное изучение английского, текстов, слов. Требования к исполнителю: наличие кейсов по продвижению вч запросов и низкочастотников, а также достижения по объему трафика по проектам и стоимость одного ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Обязанности: Выполнение месячного плана по привлечению не менее 10 000 подписчиков (тематика: ускоренное изучение английских слов, развитие памяти) - есть готовые страницы с высокой конверсией, протестированная воронка продаж. Анализ источников трафика по конверсии и окупаемости Повышение конверсии посадочных страниц, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и ...Управление проектами9 заявокЗакрыт10 лет назад
Интернет маркетолог Зарплата: от 30 000 до 80 000 руб. (оплата по результатам собеседования) Формат работы: в офисе в Москве или удаленно в любом городе Требования: умение быстро учиться аналитическое мышление ответственность за результат опыт работы с Analytics и Яндекс Метрикой. ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно аккуратно выполнить указанные работы. Возможно постоянное сотрудничество. ТЗ находится по этому адресу. https://docs.google.com/document/d/1sD5-Ur5_tt8LhZtDWPmnDA9nscpPacAgNz4qZ3qoMJg/edit?usp=sharing А также необходимо создание каталога (во вложении) с возможностью сортировки товара по тегам. сайт photomozaic.ru Главный критерий - СТРОГОЕ соблюдение сроков. В противном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно аккуратно сверстать страницу во вложении. Возможно постоянное сотрудничество. Требования - назначенные вами сроки строго соответствуют реальности, иначе сотрудничество станет последним. Качество работы, отсутствие багов. Страница будет в двух вариантах - основная и seo ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
1. Нужно сделать каталог на сайт http://photomozaic.ru/ как указано во вложении. Сейчас на сайте вот такая форма заказа http://www.photomozaic.ru/price-and-order. Нужно сделать новый каталог, и и посетитель будет переходить в форму заказа только при нажатии ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Описание задачи находится здесь https://docs.google.com/document/d/13UaxVObMw9rg2LBPYwuhptHcr9h-eTIxm-M0MCQsuQ8/edit Есть готовая верстка, нужно сделать остальные работы для запуска сайта. Нужно оценить по времени и стоимости первый и второй этап. Срок реализации первого этапа - не дольше 7 дней (лучше - еще ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад