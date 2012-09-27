1. Нужно сделать каталог на сайт http://photomozaic.ru/ как указано во вложении. Сейчас на сайте вот такая форма заказа http://www.photomozaic.ru/price-and-order. Нужно сделать новый каталог, и и посетитель будет переходить в форму заказа только при нажатии ...