Создание сайта с уже готовой версткой на Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок182 просмотра

Описание задачи находится здесь

https://docs.google.com/document/d/13UaxVObMw9rg2LBPYwuhptHcr9h-eTIxm-M0MCQsuQ8/edit

Есть готовая верстка, нужно сделать остальные работы для запуска сайта.

Нужно оценить по времени и стоимости первый и второй этап. Срок реализации первого этапа - не дольше 7 дней (лучше - еще быстрее).

по всем вопросам можете писать в скайп: av_afanasjev

Joomla
13 лет назад
Shubhatma
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$400
15 дней

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад