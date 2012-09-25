Создание сайта с уже готовой версткой на Joomla

Описание задачи находится здесь

https://docs.google.com/document/d/13UaxVObMw9rg2LBPYwuhptHcr9h-eTIxm-M0MCQsuQ8/edit

Есть готовая верстка, нужно сделать остальные работы для запуска сайта.

Нужно оценить по времени и стоимости первый и второй этап. Срок реализации первого этапа - не дольше 7 дней (лучше - еще быстрее).

по всем вопросам можете писать в скайп: av_afanasjev