Правки по сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка153 просмотра

Разные доработки/правки к сайтам.

Для последующих работ требуется знание yii-framefork.

Пример правок в прикрепленном файле.

Жду от Вас примерный срок и стоимость данных правок.

Yii
13 лет назад
minatrix-ru
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров