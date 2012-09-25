Настроить движок Вордпресс для новостного сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нравится то как сделано тут

http://hypebeast.com/

В части разделов будут представлены описания заведений. Должны быть реализованы разные типы сортировки, фильтрации.

Интересует бюджет, сроки, примеры ваших работ

WordPress
13 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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