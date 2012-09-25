Нужен толковый и не сильно загруженный пхп программист в команду. Нужно уметь разбирается в чужом коде и уметь его модифицировать под нужды клиента. нужно знать несколько систем управлений. Зарплата от 5$ ...
Веб-программирование, Битрикс, PHP
Требуется доработать функционал сайта:
- поиск нового скрипта экспорта блока контента страницы в doc и pdf и его настройка, добавление в скачиваемую страницу контента с другого инфоблока (или основательное допиливание существуюшего скрипта экспорта)
- добавление нескольких фильтров в заголовок таблицы согласно ТЗ (по типу этой – http://www.p-expeditions.com/arctic/spitsbergen/ ). Скрипт фильтра http://www.erichynds.com/examples/jquery-ui-multiselect-widget/demos/
- небольшие правки в верстке одного шаблона страницы, добавление скрипта tooltip
Срок - 7 дней
Все комментарии по проекту в приложении.
Предпочтение отдается исполнителям с опытом работы с CMS 1С-Битрикс
//сайт постоянно дополняется, ищем постоянного исполнителя
Заявки фрилансеров
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