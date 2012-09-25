Веб-программирование, Битрикс, PHP

Требуется доработать функционал сайта:

- поиск нового скрипта экспорта блока контента страницы в doc и pdf и его настройка, добавление в скачиваемую страницу контента с другого инфоблока (или основательное допиливание существуюшего скрипта экспорта)

- добавление нескольких фильтров в заголовок таблицы согласно ТЗ (по типу этой – http://www.p-expeditions.com/arctic/spitsbergen/ ). Скрипт фильтра http://www.erichynds.com/examples/jquery-ui-multiselect-widget/demos/

- небольшие правки в верстке одного шаблона страницы, добавление скрипта tooltip

Срок - 7 дней

Все комментарии по проекту в приложении.

Предпочтение отдается исполнителям с опытом работы с CMS 1С-Битрикс

//сайт постоянно дополняется, ищем постоянного исполнителя