Программист в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужен толковый и не сильно загруженный пхп программист в команду.

Нужно уметь разбирается в чужом коде и уметь его модифицировать под нужды клиента.

нужно знать несколько систем управлений.

Зарплата от 5$ в час.

PHP
13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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