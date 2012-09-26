Добавить форму "Записаться на просмотр" DLE

1. Поменять кнопки Купон на скидку, заявка на участок, вопрос ответ на форму "Записаться на просмотр" ( я скопировал чужую как образец. смотрите скриншот). Надо адаптировать под наши цвета и шрифты.

Необходимо реализовать до 7-00

2. Внизу страницы сделать блок закругленный "Записаться на просмотр". Это как пример - цвет и шрифт взять из шапки сайта.