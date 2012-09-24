Требуется кодер JavaScript (jQuery), HTML, CSS

Доброго Вам дня, уважаемые потенциальные работники нашей небольшой компании.

Нашей молодой , но растущей организации требуются ответственные веб-программисты для работы над интересными проэктами.

Требования для web-кодеров

- Ответственность

- Желание получать новые знания и, по возможности, изучать новые технологии

- Хорошее знание HTML, CSS, jQuery

- Навыки качественной кроссбраузерной верстки

- Опыт создания сайтов с использованием AJAX технологии

- Желательно знание PHP, паттерна MVC

В нашем дружном коллективе Вас ждёт практически круглосуточная поддержка по возникшим вопросам, дружеское общение:-)

Мы всегда рады талантливым, целеустремленным людям.

Перед началом работы состоится собеседование, по результатам которого определится уровень заработной платы.

Минимальная зарплата в нашем коллективе состовляет от $500 и выше. Если Вы энергичны, жизнерадостны, ответственны, целеустремленны и готовы трудится на общее дело для достижения высоких зарплат, милости просим:-)

Ваше резюме просим направлять на электронный адрес [email protected]