Корзина, оформление заказа wordpress

Необходимо сделать оформление заказа на вордперссе.

http://realstroytorg.ru/category/suxie-stroitelnye-smesi-pro/

нужно сделать кнопку добавить в корзину, затем само оформление заказа, где перечень добавленных товаров, их количество, итого.

там же должны быть кнопки со скидками - 3% 10% 15% при их выборе пересчитывается итоговая сумма.

можно использовать плагин wp-shop (тут главное сделать эту систему скидок)