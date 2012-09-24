Верстка и настройка корпоративного сайта. Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Требуется следующее:

1. Сверстать нарисованный макет и настроить корпоративный сайт на Drupal CMS.

2. Перенести сайт с самописной CMS на Drupal.

Таким образом заказ включает в себя сразу два сайта.

Подробности расскажу выбранному кандидату.

Drupal
13 лет назад
infringer11
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
7 отзывов

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