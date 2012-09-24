Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...
Задача для программиста-верстальщика
Нужен человек для постоянной работы в команде. Сейчас уже есть проект над которым нужно потрудиться.
Задача - вам предоставляются psd макеты с готовым дизайном. Нужно сверстать эти макеты и выполнить программинг + натяжка на движок.
Будем рассматривать как 1 одного человека, занимающегося профессиональным программингом и версткой, так и 2-х специалистов: верстальщика и программиста.
Хотелось бы, чтобы фрилансер умел и не раз работал с такими системами, как joomla, modx, hostcms, bitrix, phpshop, shopscript.
Просьба, откликаясь на проект, оставляйте средние сроки и цены за:
1. Сайит визитку - примитивный сайт 1-10 страниц, базирующийся в основном на html + форма обратной связи.
2. Сайт каталог, информационные ресурсы, корпоративные сайты - многостраничные сайты, постоянно обновляющиеся, которым нужны различные динамические модули.
3. Интернет-магазин "витрина" - небольшой примитивный магазинчик с привязкой к основному сайту
4. Интернет-магазин стандартаный
5. Портал - разработка сервиса типа сайтов фриланса, досок объеявлений и т.п.
Т.е. пишите данные о том, сколько будет стоить 1 страница верстки вышеизложенных типов сайтов, а также средняя разработка таких типов сайтов "под ключ". Еще раз повторюсь - дизайн не будет нужен!!!!
Понимаю, что каждый проект будет обсуждаться по цене -отдельно, но тем не менее - отталкиваться при выборе исполнителя будем именно от средних цен!!!
Ну а теперь требования, предъявляемые к исполнителям:
1. Безупречное знание html и css
2. Знание базовых движков на уверенном уровне
3. Опыт работы!!! Портфолио!
4. Умение работать с базами данных
5. Владение php, ajax, javascript и actionscript на профессиональном уровне!!!
Ну, и, конечно же, личные качества:
1. Понимание, что фриланс - обязывает! прежде всего, к четкому соблюдению сроков и условий работы.
2. Адекватное отношение к критике, умение браться за доработки и признавать свои недочеты.
3. Наличие резервного интернета, чтобы не было случаев с отключением электричества, оборвавшимся кабелем или сломавшимся модемом.
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