Задача для программиста-верстальщика

Нужен человек для постоянной работы в команде. Сейчас уже есть проект над которым нужно потрудиться.

Задача - вам предоставляются psd макеты с готовым дизайном. Нужно сверстать эти макеты и выполнить программинг + натяжка на движок.

Будем рассматривать как 1 одного человека, занимающегося профессиональным программингом и версткой, так и 2-х специалистов: верстальщика и программиста.

Хотелось бы, чтобы фрилансер умел и не раз работал с такими системами, как joomla, modx, hostcms, bitrix, phpshop, shopscript.

Просьба, откликаясь на проект, оставляйте средние сроки и цены за:

1. Сайит визитку - примитивный сайт 1-10 страниц, базирующийся в основном на html + форма обратной связи.

2. Сайт каталог, информационные ресурсы, корпоративные сайты - многостраничные сайты, постоянно обновляющиеся, которым нужны различные динамические модули.

3. Интернет-магазин "витрина" - небольшой примитивный магазинчик с привязкой к основному сайту

4. Интернет-магазин стандартаный

5. Портал - разработка сервиса типа сайтов фриланса, досок объеявлений и т.п.

Т.е. пишите данные о том, сколько будет стоить 1 страница верстки вышеизложенных типов сайтов, а также средняя разработка таких типов сайтов "под ключ". Еще раз повторюсь - дизайн не будет нужен!!!!

Понимаю, что каждый проект будет обсуждаться по цене -отдельно, но тем не менее - отталкиваться при выборе исполнителя будем именно от средних цен!!!

Ну а теперь требования, предъявляемые к исполнителям:

1. Безупречное знание html и css

2. Знание базовых движков на уверенном уровне

3. Опыт работы!!! Портфолио!

4. Умение работать с базами данных

5. Владение php, ajax, javascript и actionscript на профессиональном уровне!!!

Ну, и, конечно же, личные качества:

1. Понимание, что фриланс - обязывает! прежде всего, к четкому соблюдению сроков и условий работы.

2. Адекватное отношение к критике, умение браться за доработки и признавать свои недочеты.

3. Наличие резервного интернета, чтобы не было случаев с отключением электричества, оборвавшимся кабелем или сломавшимся модемом.