Необходимо вывести ссылку на дополнительную страницу где будут публикации (статьи). Скрипт создания новостей (публикаций) уже есть. Необходимо создать страницу (на которую будет заходить посетитель с главной страницы) с публикациями и выглядела она следующим образом: ...
Web-программист на 1С-Битрикс
Мы создаем уникальный проект и ты можешь принять в нем участие!
Сервис умных покупок top10.ru объявляет о наборе группы программистов на платформе 1С-Битрикс для развития и поддержки проекта.
Ты нам подходишь, если:
Уже познал Дзен программирования.
Любишь решать нетривиальные задачи.
Способен тонко работать, выбирая правильные инструменты и методы.
Выбрал красную пилюлю и учишься управлять матрицей.
Умеешь мечтать и воплощать мечты в жизнь.
Используешь ООП, но там, где это оправдано.
Сторонник и евангелист Bitrix-way подходов в web-программировании.
Готов работать полный день удаленно и не пасуешь перед авральными задачами.
Морщишься, но разбираешься в чужом коде.
Всегда вникаешь в бизнес-задачи разрабатываемого инструмента.
Что надо будет делать?
Поддерживать, и рефакторить существующий код сайта.
Оптимизировать существующий и внедрять новый функционал.
Писать и отлаживать XML-парсеры.
Верстать шаблоны компонентов 1С-Битрикс.
В числе прочих требований — опыт работы с CMS 1C-Bitrix от 2-х лет, приветствуется написание и поддержка своих компонентов. Знание jQuery, HTML, MySQL — большой плюс.
График работы — полный рабочий день с 10:00 до 19:00 по МСК. Возможна работа удаленно. Заработная плата 15 000 — 40 000, определяется по итогам собеседования и выполнения тестового задания. Перед собеседованием высылайте примеры работ, которыми вы гордитесь, на [email protected]
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