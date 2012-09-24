Web-программист на 1С-Битрикс

Мы создаем уникальный проект и ты можешь принять в нем участие!

Сервис умных покупок top10.ru объявляет о наборе группы программистов на платформе 1С-Битрикс для развития и поддержки проекта.

Ты нам подходишь, если:

Уже познал Дзен программирования.

Любишь решать нетривиальные задачи.

Способен тонко работать, выбирая правильные инструменты и методы.

Выбрал красную пилюлю и учишься управлять матрицей.

Умеешь мечтать и воплощать мечты в жизнь.

Используешь ООП, но там, где это оправдано.

Сторонник и евангелист Bitrix-way подходов в web-программировании.

Готов работать полный день удаленно и не пасуешь перед авральными задачами.

Морщишься, но разбираешься в чужом коде.

Всегда вникаешь в бизнес-задачи разрабатываемого инструмента.

Что надо будет делать?

Поддерживать, и рефакторить существующий код сайта.

Оптимизировать существующий и внедрять новый функционал.

Писать и отлаживать XML-парсеры.

Верстать шаблоны компонентов 1С-Битрикс.

В числе прочих требований — опыт работы с CMS 1C-Bitrix от 2-х лет, приветствуется написание и поддержка своих компонентов. Знание jQuery, HTML, MySQL — большой плюс.

График работы — полный рабочий день с 10:00 до 19:00 по МСК. Возможна работа удаленно. Заработная плата 15 000 — 40 000, определяется по итогам собеседования и выполнения тестового задания. Перед собеседованием высылайте примеры работ, которыми вы гордитесь, на [email protected]