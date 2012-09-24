Создать страницу с абзацами предыдущ. публикаций

Необходимо вывести ссылку на дополнительную страницу где будут публикации (статьи). Скрипт создания новостей (публикаций) уже есть. Необходимо создать страницу (на которую будет заходить посетитель с главной страницы) с публикациями и выглядела она следующим образом: Название публикации (ссылка на всю статью (уже есть)), потом идет первый абзац, Следом (ниже) идет старая публикация (Название, абзац) опубликованная ранее и т. д.