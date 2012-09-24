Скоринговая система

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок209 просмотров

Скоринговая система ( определение кредитоспособности клиента банка по ряду критериев )

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

1. Основная задача системы– прохождение процесса верификации кредитной заявки, попадающей в систему из фронт-офисной системы (ФОС).

Процесс верификации включает:

• расчет скорингового балла;

• процедуры автоматических проверок по внутренним базам банка (внутренняя база договоров, BLACK LIST, LOST PASSPORT);

• процедуры проверок по внешним базам (Бюро кредитных историй);

• процедуры проверок на соответствие кредитным правилам, установленным для конкретного продукта;

• процедуры ручного отклонения или утверждения, с возможностью подтверждения вышестоящим руководителем (куратором);

• возможность построения онлайн-отчетов для просмотра очереди заявок, статусов заявок, времени нахождения заявки в системе, с указанием ФИО исполнителя, обрабатывающего заявку.

2. Должен быть реализован ролевой доступ, парольная политика, блокирование паролей, возможность настройки полей анкеты доступными/не доступными для просмотра отдельным ролям.

3. Система должна протоколировать время прохождения заявки от процесса к процессу, фиксировать ID пользователя и время его работы с заявкой.

13 лет назад
zxczxc12
Сергей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров