Написать простенькую JQuery-функцию (пример есть)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок157 просмотров

Есть пример того, что должно происходить:

http://stepasyuk.org.ua/polet-tovara-v-korzinu-metod-animate-na-jquery

В моем случае на странице будет несколько картинок и несколько кнопок.

Нужно быстренько написать функцию, которая бы отправляла (имеется в виду спецэффект) соответствующую картинку в корзину по клику на соответствующую кнопку.

jQuery
13 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров