В команду требуется опытный PHP разработчик. Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр. Требования к кандидатам: - Опыт разработки от 3х лет ...
Написать простенькую JQuery-функцию (пример есть)
Есть пример того, что должно происходить:
http://stepasyuk.org.ua/polet-tovara-v-korzinu-metod-animate-na-jquery
В моем случае на странице будет несколько картинок и несколько кнопок.
Нужно быстренько написать функцию, которая бы отправляла (имеется в виду спецэффект) соответствующую картинку в корзину по клику на соответствующую кнопку.
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