Написать простенькую JQuery-функцию (пример есть)

Есть пример того, что должно происходить:

http://stepasyuk.org.ua/polet-tovara-v-korzinu-metod-animate-na-jquery

В моем случае на странице будет несколько картинок и несколько кнопок.

Нужно быстренько написать функцию, которая бы отправляла (имеется в виду спецэффект) соответствующую картинку в корзину по клику на соответствующую кнопку.