Нужна функция на php4. На входе будет логин, пароль, номер объявления. Скрипт должен авторизоваться на сайте av i t o.ru и нажать кнопку "подн ять объяв ление" и потом нажать на выбрать "с ...
Конструктор свадеб
Доброго времени суток!
Имеется сайт на flash cms(MOTO CMS),
необходимо прикрутить такой же конструктор свадеб, как и на этом сайте weddingdesigner.sandals. com , с возможностью последующего самостоятельного заполнения.
Срок до нового года.
Бюджет - рассмотрю ваши предложения.
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