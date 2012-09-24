Конструктор свадеб

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Закрыт2 заявки197 просмотров

Доброго времени суток!

Имеется сайт на flash cms(MOTO CMS),

необходимо прикрутить такой же конструктор свадеб, как и на этом сайте weddingdesigner.sandals. com , с возможностью последующего самостоятельного заполнения.

Срок до нового года.

Бюджет - рассмотрю ваши предложения.

13 лет назад
verdugo
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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