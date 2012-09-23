Принимаю заявки со всей Украины. Очень желательно Киев. Менее желательно Житомир, Чернигов, Винница, Черкассы. Остальные города Украины маложелательно, но допустимо. I. Требования (знать или уметь быстро разобраться): 1. PHP или любой ...
Написать парсер
Здравствуйте.
Нужно написать парсер, который делает определенные действия:
1) Логинится на сайте
2) Парсит исходной код контента с указанных страниц (то есть с html кодом)
3) Сохраняет контент в файлы
Для работы на сервере или win7
Выбранный исполнитель
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