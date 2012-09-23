Геоинформационный сервис на Google Maps API

Принимаю заявки со всей Украины. Очень желательно Киев. Менее желательно Житомир, Чернигов, Винница, Черкассы. Остальные города Украины маложелательно, но допустимо.

I. Требования (знать или уметь быстро разобраться):

1. PHP или любой другой серверный язык

2. MySQL или другая

3. Javascript

4. Google Maps API

5. Вёрстка HTML/CSS

6. Дизайн на уровне шрифтов, галочек, линий, кнопочек.

7. Установка на сервер

8. Подключение рекламы Google

При написании кода нужно будет использовать объектно-ориентированное программирование.

Также очень и очень желательно писать код и базу с учетом возможной нагруженности и масштабирования.

Если вы соответствуете географическому критерию и отвечаете требованиям, оставьте заявку с указанием е-мейла. На него я вышлю подробное описание проекта. Далее вы определитесь, сможете ли реализовать данный проект. Если да, то укажете цену (примерную, но как можно более точную) и сроки.