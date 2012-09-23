Написать PHP скрипт, генерирующий txt

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Закрыт18 заявок247 просмотров

Существует база данных. Есть готовый SQL-запрос который вытаскивает из базы нужные поля. Нужно написать скрипт с этим запросом, который будет сохранять данные в текстовый файл(перезапись) на сервере построчно. Всего 20 строк.

PHPSQL
13 лет назад
KaleevAS
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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