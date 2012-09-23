Здравствуйте! Нужно найти подходящий слайдер и помочь с установкой на сайт (консультация). Устанавливать буду сам, от вас требуется только подсказать какую часть кода нужно вставлять. Вот примерно как должен выглядеть ...
Написать PHP скрипт, генерирующий txt
Существует база данных. Есть готовый SQL-запрос который вытаскивает из базы нужные поля. Нужно написать скрипт с этим запросом, который будет сохранять данные в текстовый файл(перезапись) на сервере построчно. Всего 20 строк.
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