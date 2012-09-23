Здравствуйте, требуется студия-портфолио-магазин:

1. Портфолио работ, видеоролики, баннеры (гиф-флэш выбор по категориям ( размер-формат)), сайты, лэндинг пэйдж, html письма, использовать скорее всего лайтбокс!

2. Раздел заказов: так же все услуги к ним соответствующая форма заказов, максимально удобная и понятная, и для заказчика и для продавца, что бы по заказу все было понятно, что требуется заказчику, так же что бы загружались файлы и тп, оформление баннеров хотелось бы увидеть в таком духе bannercenter.net/index/pa... по пакетно, и все что далее по переходу оформить, только нужно будет сделать в 2ух вариантах гиф-флэш, после перехода немного упростить bannercenter.net/make-ord... вот этот верхний сыр-бор убрать, так как у нас должно быть 2 раздела, один именно с гиф, другой с флэш, так же добавить форму для указания размеров.

3. Главная страница должна выглядеть произвольно, ШАБЛОН имеется, покупной www.shape5.com/demo/index..., так же на главной по 1 видео оставить видео о сайте будет, так же под баннер с акциями, новостной блок и тп, все в ваших руках так сказать.

4. Регистрация пользователя во время оформления заказа, что бы так же мог в личном кабинете смотреть свои заказы и отчеты и тп!

5. Местечко под ЛайвЧат

6. Обратные связи и тп

7. Есть еще пару разделов, но их уже потом будем добавлять, тут писать не буду, что за разделы!

Отбирать буду строго, так как меня уже кинули, пока ведем переговоры, человек говорит, что угнали аккаунт и тп, вот он самый www.free-lance.ru/users/w... будьте бдительны!

После утверждения всего, фрилансеру будет выслана ссылка, для скачивания шаблона.

Сроки изготовления нужны минимальны, так как отстаем от графика, из за этих мошенников!