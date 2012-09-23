Переделка облака тэгов из osCommerce в Vamshop

Здравствуйте. Необходимо переделка модуля, облако тэгов, из osCommerce в VamShop. Как пишут на форуме VamShop, нужно просто поменять преффексы от osCommerce на Вамшоповские и все должно работать. Модуль облако тэгов на ваш выбор, но нужно что бы попроще, без flash наворотов.