Поменять или починить визуальный редактор у сайта

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Завершен3 заявки132 просмотра

Поменять или починить визуальный редактор у сайта, нельзя вставить картинку или ссылку, скрин прицеплен.

Указывайте примерную цену.

13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Разобрался довольно быстро в рукописном движке.
Заказчик с хорошим чувством юмора.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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