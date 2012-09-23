Нужно разработать несколько платежных плагинов для работы с различными платежными системами и аггрегаторами, как российскими, так и зарубежными. Достаточно иметь опыт подключения платежной системы к сайту на php. В первую ...
Поменять или починить визуальный редактор у сайта
Поменять или починить визуальный редактор у сайта, нельзя вставить картинку или ссылку, скрин прицеплен.
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