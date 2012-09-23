Настроить рассылку акций зарегистрированным пользователям, возможность рассылки по городам, возможность самостоятельно настраивать рассылку. Сроки и стоимость?
Пофиксить слайдер
На сайте artofpr.jino.ru
Нужно сделать автоплей слайдера. На данный момент когда его запускаешь появляются глюки, во-первых плохо синхронизируется с текстом в полупрозрачном поле, и второе, при смене вкладки в браузере по возращению на исходную страницу слайдер зависает из-за кеша или еще из-а чего-то.
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