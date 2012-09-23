Нужно настроить вывод ссылок на сайте butt-head.ru А именно для ссылок поиска ?do=music&act=dosearch&type=3&text=запрос Нужно получить вид ссылки music/search/3/запрос/
Интернет-магазин
Исключительно для серьезных разработчиков.
Требуется полная проработка сайта, кроме дизайна, строго на PHP.
Техзадание прилагается.
Основная оплата - 1500$
Дополнительная премия за срочность - до 500$.
Срок - 2 месяца.
Условия выплаты основной суммы -
1) В срок выполнено все задание включая QA. Каждая найденная заказчиком ошибка после срока, как и каждый день просрочки, уменьшает выплату на 100$.
2) Каждые 3 рабочих дня на тестовый сервер разработчиком выкладывается обновление, а на электронную почту заказчика присылается письмо с перечнем осуществленных доработок и отметками всех выполненных пунктов ТЗ. Не было выложено обновление - заказчик считает себя вправе найти другого разработчика для данного проекта.
Условия выплаты премии -
1) Работа закончена с опережением сроков в две недели (премия - 500$), каждые три дня после "премиальной" даты премия уменьшается на 100$.
Общие положения -
1) После начала работы ТЗ заказчиком не обновляется и не дополняется за исключением случаев когда разработчик просит разьяснить непонятные моменты.
2) После исполнения заказа разработчику будет прислан отложенный на 7 дней банковский чек. В случае если за эти 7 дней заказчиком не будут найдены ошибки и/или преднамеренно оставленные "лазейки" в коде, разработчик сможет беспрепятственно обналичить чек.
В случае ошибок - чек будет отменен и вместо него будет прислан чек с суммой уменьшенной в соответствии с вышеописанными условиями.
В случае обнаружения преднамеренных "лазеек", помимо полной отмены чека, против разработчика будет подана жалоба в соответствующие инстанции и возбуждено уголовное дело.
3) До начала работы кандидат должен будет прислать исходник какого-либо написанного им проекта и пройти собеседование со специалистом.
Выбранный исполнитель
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