Интернет-магазин

Исключительно для серьезных разработчиков.

Требуется полная проработка сайта, кроме дизайна, строго на PHP.

Техзадание прилагается.

Основная оплата - 1500$

Дополнительная премия за срочность - до 500$.

Срок - 2 месяца.

Условия выплаты основной суммы -

1) В срок выполнено все задание включая QA. Каждая найденная заказчиком ошибка после срока, как и каждый день просрочки, уменьшает выплату на 100$.

2) Каждые 3 рабочих дня на тестовый сервер разработчиком выкладывается обновление, а на электронную почту заказчика присылается письмо с перечнем осуществленных доработок и отметками всех выполненных пунктов ТЗ. Не было выложено обновление - заказчик считает себя вправе найти другого разработчика для данного проекта.

Условия выплаты премии -

1) Работа закончена с опережением сроков в две недели (премия - 500$), каждые три дня после "премиальной" даты премия уменьшается на 100$.

Общие положения -

1) После начала работы ТЗ заказчиком не обновляется и не дополняется за исключением случаев когда разработчик просит разьяснить непонятные моменты.

2) После исполнения заказа разработчику будет прислан отложенный на 7 дней банковский чек. В случае если за эти 7 дней заказчиком не будут найдены ошибки и/или преднамеренно оставленные "лазейки" в коде, разработчик сможет беспрепятственно обналичить чек.

В случае ошибок - чек будет отменен и вместо него будет прислан чек с суммой уменьшенной в соответствии с вышеописанными условиями.

В случае обнаружения преднамеренных "лазеек", помимо полной отмены чека, против разработчика будет подана жалоба в соответствующие инстанции и возбуждено уголовное дело.

3) До начала работы кандидат должен будет прислать исходник какого-либо написанного им проекта и пройти собеседование со специалистом.