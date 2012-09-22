Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать сложную форму заказа. Сайт на движке Джоомла. Образец недоделанной формы http://webdesignerstudio.16mb.com/ кнопка ЗАКАЗАТЬ. Подробное описание работы формы см. п.п. 4.6. техзадания.
Доработка сайта недвижимости и парсинг объектов
Есть сайт http://www.buynewhome.ru/ там уже много чего реализовано, что нужно сделать:
будет всего 1 страна - Испания. Отображение объектов (и сами объекты, которые нужно будет спарсить с сайта, их там 30тысяч) вот как тут http://www.luxinvest.eu/каталог/недвижимость/?s=BQQLSujaLjaUSLZVQqawLfvkvFmAvkvk
Также планируется сделать поиск по объектам, для начала по общим параметрам (будет их там около 10) и также тут http://www.luxinvest.eu/каталог/ реализован расщиренный (но у них он уж очень расширенный, в любом случае меньше но параметров 10-15 дополнительно нужно будет реализовать).
В итоге что нужно сделать основное: доработать отображение объекта внутри как luxinvest.eu и спарсить их с этоге же сайта. Возможно не все 30тыс будем парсить а для начала новых первых сотен и самых дешевых до средних
Сроки очень маленькие
Контакты: icq - 459286833 , skype - designsaitoff, почта [email protected]
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