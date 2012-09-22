Граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

создать граббер. желательно на Ruby

В предложении ПОЖАЛУЙСТА обязательно пишите свою цену, крайний срок сдачи и на чем будет готовый скрипт. Предпочтение Ruby.

http://www.cskills.org/awardsonline/default.aspx

LOGINS: WIM14581/apples!

Candidates record ->

surename: Davies

DOB: 09/12/1987

Registered to centre - UNTICK

in search results click 'select'

Мне нужно:

Candidate

Achievements

Health & Safety test results

Cards issued

data

see how deep you can go as we need to extract all the data from there and return it in XML file

Ruby
13 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров