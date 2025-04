создать граббер. желательно на Ruby

В предложении ПОЖАЛУЙСТА обязательно пишите свою цену, крайний срок сдачи и на чем будет готовый скрипт. Предпочтение Ruby.

http://www.cskills.org/awardsonline/default.aspx

LOGINS: WIM14581/apples!

Candidates record ->

surename: Davies

DOB: 09/12/1987

Registered to centre - UNTICK

in search results click 'select'

Мне нужно:

Candidate

Achievements

Health & Safety test results

Cards issued

data

see how deep you can go as we need to extract all the data from there and return it in XML file