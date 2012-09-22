Нужен импорт товара в csv для скрипта Ecmall уточните детали и сколько будет стоить внедрение?
Граббер
создать граббер. желательно на Ruby
В предложении ПОЖАЛУЙСТА обязательно пишите свою цену, крайний срок сдачи и на чем будет готовый скрипт. Предпочтение Ruby.
http://www.cskills.org/awardsonline/default.aspx
LOGINS: WIM14581/apples!
Candidates record ->
surename: Davies
DOB: 09/12/1987
Registered to centre - UNTICK
in search results click 'select'
Мне нужно:
Candidate
Achievements
Health & Safety test results
Cards issued
data
see how deep you can go as we need to extract all the data from there and return it in XML file
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Срочно требуется провести интеграцию Opencart-1C. Обмен двухсторонний - загрузка номенклатуры, выгрузка счетов. Обязательно указывайте стоимость. Предоплаты не делаю (можно безопасную сделку).Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать копию функционала http://beqrious.com/qr-code-generator/, подробнее при переписке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
яндекс детектит сайт как вредоносный, ссылка вот http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Finstrument.gipermarket67.ru%2F&lr=213 Надо исправитьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на joomla. Нужно допереводить непереведенные моменты на сайте (англ-чешский) Мы предоставим список и перевод, нужно просто в соответствующих файлах поменять. Модуль доставки надо либо найти другой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте ! Сайт MM-Rebate.ru создан на платформе Joomla 2.5 Нужно создать для сайта компоненты: 1. Личный кабинет с функциями (пример кабинета на сайтах oncap.ru fxcash.ru) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать карту сайта на джумле.Точнее, чтоб она работала и не выдавала 502 ошибку.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Это мой первый проект на этом ресурсе. Приходится искать человека со стоороны. Нужен специалист высококвалифицированный. Суть работы: проверка движка барсик на ошибки, исправление ошибок, проверка движка на SQL инъекции и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты. Нужно сверстать шаблона для Joomla 1.5 из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Сайт делаеться на joomla, все страницы которые представленны в дизайне это простые, стандартные информационные страницы. Сайт планируеться ...Завершен13 лет назад
В сайте veratex.ru на modX необходимо выправить стили текста. 1. Проблема форматирования текста по ширине. 2. Улучшить читабельность основного текста, поработав над размеров, цветом. 3. Поправить стили блока новости. 4. Внедрить ...Закрыт13 лет назад