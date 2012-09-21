Требуется разработка программы для постинга сообщений, новостей в социльные группы (вконтакте, твитер, файсбук, моймир) и в новости на сайте
Защита от взлома php, закрыть SQL-инъекции
Здравствуйте. Это мой первый проект на этом ресурсе. Приходится искать человека со стоороны.
Нужен специалист высококвалифицированный.
Суть работы: проверка движка барсик на ошибки, исправление ошибок, проверка движка на SQL инъекции и закрытие дыр.
Пишите координаты.
Работаем только по безопасной сделке.
Только с опытом работы
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