Защита от взлома php, закрыть SQL-инъекции

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Здравствуйте. Это мой первый проект на этом ресурсе. Приходится искать человека со стоороны.

Нужен специалист высококвалифицированный.

Суть работы: проверка движка барсик на ошибки, исправление ошибок, проверка движка на SQL инъекции и закрытие дыр.

Пишите координаты.

Работаем только по безопасной сделке.

Только с опытом работы

PHPSQL
13 лет назад
lion79
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров