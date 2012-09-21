Защита от взлома php, закрыть SQL-инъекции

Здравствуйте. Это мой первый проект на этом ресурсе. Приходится искать человека со стоороны.

Нужен специалист высококвалифицированный.

Суть работы: проверка движка барсик на ошибки, исправление ошибок, проверка движка на SQL инъекции и закрытие дыр.

Пишите координаты.

Работаем только по безопасной сделке.

Только с опытом работы