Сделать легкий флеш элемент

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок119 просмотров

сайт firma4.prgmm.ru стоит флеш на главной текст сменяется нужно сделать такоеже тока другой текст я напишу какой , 4 предложения

13 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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