Нужен интернет-магазин с функционалом торговой площадки, наподобие такой: http://www.compare-price.ru/

Основные моменты:

- Выгрузка товара на площадку по XML (YML) файлу магазинов

- Учёт переходов с торговой площадки в магазин

- Формирование отчёта по переходам для магазинов

- И возможность для магазина, которому принадлежит площадка самому присутствовать на этой площадке и продавать товар

Таким образом, можно ли дописать функционал торговой площадки к движку, например PrestaShop или предлагайте свои варианты.

Понимаю, что работа серьезная, поэтому по оплате затруднюсь сделать предложение - жду предложений от вас.