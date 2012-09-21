Дополнение к сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Сделать дополнение к сайту www.remob.lv (скрипты +jquery)

Структура:

- несколько текстовых полей

- поле для ввода и форматирования текста

- сгенерированная картинка, несколько кнопок

Функции:

- ввод и форматирование текста с возможностью вставки картинок с последующим объединения результата в рисунок

- генерация PDF, отсылка на e-mail

Предложите адекватную цену и срок - дам пароль от архива.

jQuery
13 лет назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров