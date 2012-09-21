Необходимо написать и настроить скрипт

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Парсинг + регистрация и так далее.

Необходимо осуществить настройки 1-2 дня и произвести все работы

с его использованием за 2 недели.

Отчеты обязательны.

ТЗ по запросу

13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров