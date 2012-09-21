Доработка форума

Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от силы - неделя). Любители халявы и пропаданий в неизвестном направлении на неопределенный срок – проходим мимо. От Вас - эффективная и результативная работа, от нас – честная и своевременная оплата Вашего труда. Форма оплаты - WM, ЯД. Для ускорения процесса переговоров ICQ – 627697264 или E-Mail: [email protected] Сразу же присылайте ваш логин и ссылку на портфолио. Кандидаты без оного не рассматриваются.