Исходным материалом является многослойная картинка в формате PSD. Требуется сделать во Flash или используя ajax изменение картинки (переход одного слоя картинки в другой) при наведении на нее мышкой. Есть также параметры, ...
Доработка форума
Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от силы - неделя). Любители халявы и пропаданий в неизвестном направлении на неопределенный срок – проходим мимо. От Вас - эффективная и результативная работа, от нас – честная и своевременная оплата Вашего труда. Форма оплаты - WM, ЯД. Для ускорения процесса переговоров ICQ – 627697264 или E-Mail: [email protected] Сразу же присылайте ваш логин и ссылку на портфолио. Кандидаты без оного не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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