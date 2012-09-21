Интерактивная картинка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок174 просмотра

Исходным материалом является многослойная картинка в формате PSD.

Требуется сделать во Flash или используя ajax изменение картинки (переход одного слоя картинки в другой) при наведении на нее мышкой.

Есть также параметры, которые мы должны будем мочь изменить (например тексты и фотографии).

Файл PSD будет предоставлен по мэйлу для изучения.

На выходе мы должны получить html разметку и весь комплект скриптов и изображений.

AJAXHTML
13 лет назад
ita-dubna
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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