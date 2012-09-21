Ошибки авторизации - Wordpress

1. Когда человек вводит неправильный логин или пароль, не всплывает сообщение, что он не правильно ввел, просто сбрасывается. Надо исправить.

2. Ну могу найти , где редактируется в регистрационной форме "имя пользователя". Хочу в скобках дописать (вводить по латински)

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ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

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