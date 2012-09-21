Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Ошибки авторизации - Wordpress
1. Когда человек вводит неправильный логин или пароль, не всплывает сообщение, что он не правильно ввел, просто сбрасывается. Надо исправить.
2. Ну могу найти , где редактируется в регистрационной форме "имя пользователя". Хочу в скобках дописать (вводить по латински)
Пишем цену вопроса
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
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