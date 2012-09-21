Доработка сайта на osCommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок89 просмотров

Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.

13 лет назад
Sapsaniche
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров